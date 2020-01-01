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  1 января 2020
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В Узбекистане приостановили использование «безостановочно работающих» российских счетчиков газа

CentralAsia (UZ) -  Эксплуатацию счетчиков СГУ-G6 российской фирмы ЗАО «Счетприбор» приостановить, постановило бюро принудительного исполнения при прокуратуре Республики Узбекистан, сообщается 30 декабря на сайте антимонопольного комитета Узбекистана.

Обнаружилось, что некоторые счетчики марки СГУ-G6 компании ЗАО «Счетприбор» имеют неисправность, из-за которой считают потребляемый газ, будучи даже не подключенными к трубам.

Устройство счетчика СГУ-G6 основано на эффекте Допплера. Показания счетчика зависят от исправности сенсоров и микроЭВМ, которая установлена в счетчике.

Компания ЗАО «Счетприбор» существует и работает более 10 лет. Выпускаемые ей приборы считаются очень точными и имеют все необходимые сертификаты.

Скандал с «неработающими» счетчиками возник 6 декабря, когда в одном из телеграмм-каналов был опубликован видеоролик, где мужчина держит в руках неприсоединенный к трубам счетчик. При этом показания неподключенного счетчика меняются в большую сторону.

На публикацию ролика немедленно отреагировали специалисты АО «Худудгазтаъминот», антимонопольного комитета, ГП «УзНИМ», агентства «Узстандарт», бюро принудительного исполнения, АО «Узтрансгаза» и министерства строительства. После обследования новостроек, оборудованных счетчиками СГУ-G6, БПИ постановило приостановить их использование, пока недостатки счетчиков не будут устранены.

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