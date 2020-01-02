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  2 января 2020
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В Германии в новогоднюю ночь дотла сгорело здание зоопарка, все животные погибли

CentralAsia (CA) -  В зоопарке Крефельда на западе Германии более 30 животных погибли в результате пожара в новогоднюю ночь. По предварительным данным полиции, огонь вспыхнул в обезьяннике из-за летающих китайских фонариков, передает rfi.fr.

Сообщение о возгорании поступило в 00:38 1 января. Пожарные приехали на место через несколько минут, но вольер обезьян был уже весь в огне. Пожарные предотвратили распространение огня на другие строения. Спасти удалось соседний «сад горилл», сообщает полиция.

По информации AP, среди погибших животных — пять орангутангов, две гориллы, шимпанзе, несколько мартышек, а также летучие мыши и птицы. Спасти только двух шимпанзе, они получили ожоги, ими занимаются ветеринары. В зоопарке называют это чудом.

По предварительным данным, пожар начался из-за летающих китайских фонариков, которые запрещены в этом регионе Германии. Три фонарика с пожеланиями к Новому году нашли в сгоревшем вольере, отмечает AFP. Полиция завела дело о «поджоге по неосторожности».


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