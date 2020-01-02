Госсекретарь США отменил визиты в страны Центральной Азии из-за протестов в Багдаде

CentralAsia (UZ) - Госсекретарь США Майк Помпео отменил визиты в начале января в страны Центральной Азии, Украину и Беларусь. Поездка отменена из-за атаки на посольство США в иракской столице Багдаде, передает Госдеп.

Сообщается также, что визит состоится в самые кратчайшие сроки, как только будет урегулирован вопрос на Ближнем Востоке.

СМИ сообщают, что в иракской столице начались антиамериканские протесты из-за авиаударов США по шиитскому ополчению. Протестующие собрались рядом с посольством Соединенных Штатов, жгли американские флаги и скандировали "Смерть Америке".