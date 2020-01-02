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  2 января 2020
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Ким Чен Ын впервые не поздравил корейцев с Новым годом

CentralAsia (CA) -  Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выступать с новогодним обращением, сообщают СМИ.

Вместо этого он утром 1 января представил доклад по итогам четырех дней пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР. Отчет опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В докладе отмечается, что Пхеньян намерен продолжить разработку стратегического оружия и не будет в одностороннем формате соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний до тех пор, пока Вашингтон не примет никаких ответных мер.

Лидер Северной Кореи также заявил, что в ближайшем будущем Северная Корея продемонстрирует «новое стратегическое оружие».

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