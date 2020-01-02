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  2 января 2020
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ЦИК Таджикистана определил размеры предвыборных агитационных плакатов
фото: Asia-Plus
фото: Asia-Plus

CentralAsia (TJ) -  Размер предвыборных агитационных плакатов политических партий Таджикистана на выборах парламента, намеченных на 1 марта, не должны превышать формата А2, сообщил «Азия-Плюс» в Центризбиркоме республики.

Согласно решению ЦИК, размеры предвыборных плакатов кандидатов в депутаты нижней палаты парламента Таджикистана не должны превышать формата А3.

На плакатах в обязательном порядке должны быт размещены предвыборные программы подлиптических партий, биография, программа кандидатов в депутаты, их фото размером 9х12.

Ранее ЦИК Таджикистана определил, что каждой политической партии Таджикистана отводится 40 минут бесплатного эфирного времени на государственном телевидении и радио и до 20 минут - для кандидатов в депутаты из одномандатных избирательных округов.

Кроме того, политическим партиям и кандидатам в депутаты позволено бесплатно размещать агитационные материалы в республиканских, областных и районных газетах. Объём печатных материалов тоже регламентирован. Разрешается публиковать до 8 страниц компьютерного текста размером шрифта 14 и двойным междустрочным интервалом. Этот же порядок действует и для других случаев использования СМИ.

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