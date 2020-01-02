Обвиняемый в коррупции премьер-министр Израиля попросит парламент о неприкосновенности

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что попросит парламент защитить его от судебного преследования по трем делам, в которых он проходит фигурантом. Это может задержать уголовное преследование в отношении него на несколько месяцев, передает "Ъ".



Нетаньяху в ноябре был обвинен во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Поводом для этого послужили подозрения, что премьер предоставлял государственные льготы на сотни миллионов долларов израильским медиамагнатам в обмен на подарки и лояльное освещение. Биньямин Нетаньяху отрицает какие-либо нарушения, утверждая, что стал жертвой охоты на ведьм со стороны средств массовой информации.

Судебный процесс не может начаться сразу после того, как будет подан запрос на иммунитет, и господин Нетаньяху объявил о запросе в прямом эфире за четыре часа до истечения крайнего срока подачи заявления. Премьер-министр заявил, что выдвинутые против него обвинения имеют политическую подоплеку, и у него есть право на защиту парламента. «В демократическом обществе только народ решает, кто будет руководить им»,— заявил Биньямин Нетаньяху.