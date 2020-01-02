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  2 января 2020
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В Узбекистане в первый день нового года родилось 1111 детей

CentralAsia (UZ) -  1 января 2020 года, по состоянию 18:00 часов в Узбекистане родилось 1 111 детей, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Из них 572 мальчики, а 539 девочки, больше всего новорожденных зарегистрировано в Самаркандской области (141). А также по рейтингу новорожденных завершают тройку Ферганская и Кашкадарьинская области — 137 и 134 соответственно. 4 из новорожденных — близнецы. В данное время врачи всем им оказывают квалифицированную медицинскую помощь по определенным стандартам.

В стране во время этих выходных дней в честь праздника помимо существующих в системе Министерства здравоохранения 2 351 амбулаторно-поликлиническом учреждении, всех больниц районных, областных и республиканского уровней, учреждений экстренной медицинской помощи, научно-практических медицинских центров и их региональных филиалов, клиник медицинских высших образовательных учреждений, в существующих в стране 218 родильных комплексах тоже медработники обслуживают население на основе дежурства. В последних непрерывно работает около 230 бригад дежурных акушеров.

Напоминаем, что 1 января 2019 года до 19:00 часов в Узбекистане родилось 1 442 детей.

Количество населения Республики Узбекистан по состоянию на 1 октября 2019 года составляло 33 млн. 724 500 человек.

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