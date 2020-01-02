В Узбекистане с нового года инспектору ДПС можно не показывать права, если у него нет бодикамеры

- Узбекистан, общество
- 10:50, 02 января 2020
- Просмотров: 416
- Обновлено: 11:52, 02 января 2020
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 января 2020 года сотрудники дорожно-патрульной службы обязаны использовать бодикамеры при несении службы.
В стране с 19 сентября в тестовом порядке с бодикамерами на службу отправились 50 сотрудников ГУВД столицы.
Напомним, что 1 июля 2019 года в Узбекистане каждый сотрудник дорожно-патрульной службы при несении службы должен был иметь мобильную видеокамеру. Однако чрезмерная волокита и бюрократизм, проявленные руководством Государственного комитета по оборонной промышленности и Министерства внутренних дел, привели к срыву сроков исполнения.
После чего правительство приняло постановление «О дополнительных мерах по обеспечению сотрудников органов внутренних дел мобильными средствами видеонаблюдения». Согласно документу, до 1 января 2020 года все сотрудники дорожно-патрульных подразделений и патрульно-постовой службы органов внутренних дел должны быть обеспечены мобильными видеокамерами и планшетами.