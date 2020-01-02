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  2 января 2020
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Президент Туркменистана сел за диджейский пульт, чтобы провести новогоднюю дискотеку (видео)

CentralAsia (TM) -  1 января на Youtube канале Mukam было опубликовано видео новогоднего концерта президента Гурбангулы Бердымухамедова, который 30 декабря лично сел за диджейский пульт, чтобы провести праздничный вечер.

Президент Туркменистана в течение часа поочередно проигрывал свои треки попутно объясняя, как работает диджейская установка, что такое сэмпл, как микшировать музыку и накладывать на нее спецэффекты, сообщило издание hronikatm.com.

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