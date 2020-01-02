На автодороге Душанбе-Худжанд сошли снежные лавины

CentralAsia (TJ) - Из-за обильных осадков на горных дорогах страны сохраняется опасность схода лавин и камнепадов, предупреждает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана.

Как передает «Авеста», ссылаясь на начальника пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи, за минувшие сутки на 62 и 69 км автодороги Душанбе-Айни зафиксирован сход снежных лавин.

Для расчистки автодорог ведутся работы по ликвидации стихийного бедствия.

Для обеспечения безопасности водителей на зимней трассе и оказания экстренной помощи в нештатных ситуациях разные участки автодорог регулярно патрулируются спасателями отрядов быстрого реагирования КЧС.

В этой связи, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне еще раз убедительно просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными.