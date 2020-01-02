В Казахстане отменили обязательную регистрацию для иностранцев на срок до 30 дней

CentralAsia (KZ) - МВД Казахстана отменяет временную регистрацию для всех категорий иностранных граждан, находящихся в стране до 30 суток, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующие поправки в миграционное законодательство подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 декабря 2019 года. Они вступят в силу через 10 дней с момента опубликования в СМИ.

Сообщить в миграционную службу о прибытии иностранного гостя должна принимающая сторона в течение трех рабочих дней с момента въезда на территорию страны.

Если иностранный гражданин планирует находиться в Казахстане более 30 суток, принимающая сторона (гостиницы, хостелы, арендные квартиры, лечебно-профилактические учреждения и другие юридические и физические лица) обязана оформить гостю разрешение на временное пребывание.