[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сотни человек задержаны в Гонконге из-за новогодних протестов

CentralAsia (CA) -  Сотни тысяч человек в среду, 1 января, присоединились в Гонконге к маршу под названием "Стоять спиной к спине" с целью усилить давление на администрацию этого специального административного района КНР во главе с Кэрри Лам и убедить ее пойти навстречу протестующим. По данным организаторов, на согласованную с властями акцию в финансовом центре Гонконга, пришли более миллиона человек, передает Немецкая волна.

Как сообщает агентство AP, новогодний марш перерос в столкновения с полицией. Демонстранты бросали бутылки с зажигательной смесью, возводили баррикады и громили банки и офисы компаний, которые они обвиняют в симпатиях к КНР. Правоохранительные органы использовали слезоточивый газ и водометы. По данным полиции, было задержано около 400 человек.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне 2019 года из-за планов властей разрешить экстрадицию предполагаемых преступников в Китай. Позднее соответствующий закон был отменен, но митинги продолжились. Демонстранты недовольны усилением влияния Пекина в их городе, который сохранил значительные свободы по условиям его возвращения Китаю британскими колониальными властями.

Активисты требуют свободных выборов, независимого расследования случаев полицейской жестокости, освобождения задержанных на предыдущих акциях активистов и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, которую обвиняют в чрезмерной близости к властям КНР.

В конце ноября в Гонконге состоялись местные выборы в районные советы, оппозиция победила с большим отрывом при рекордной явке. Ранее советы контролировали пропекинские политические силы.

print
  • Петарды травмировали глаза двум детям и мужчине в Алматы в новогоднюю ночь
  • Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Новым годом
  • Как жители Ташкента встретили Новый 2020-й год (видео)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189