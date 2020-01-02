С 1 января в Узбекистане запрещается проводить пышные свадьбы

CentralAsia (UZ) - С 1 января в Узбекистане законом запрещено проводить расточительные и помпезные свадьбы.

Ранее, в сентябре прошлого года было принято постановление, определяющее размеры и правила проведения свадеб и торжеств. Документ вступил в силу 1 января этого года.

Согласно правилам, отныне, семейные мероприятия можно проводить только 1 день в промежутке с 06:00 до 23:00 (за исключением похорон).

О проведении свадьбы теперь необходимо не менее чем за 1 неделю уведомить орган самоуправления граждан по месту жительства.

Кроме того, теперь запрещено проведение дополнительных таких церемоний похорон («етти», «пайшанбалик», «якшанбалик», «йигирма», «қирқ», «ҳайит», «йил оши», «пул тарқатиш, «мато улашиш»), и свадебных торжеств («келин навкари», «чорлар», «ота кўрди», «сеп ёйди», «қуда чақирди», «куёв чақирди», «келин чақирди», «тоғора юбориш».)

В документе прописано, что все мероприятия должны заканчиваться после 23:00. В семейных мероприятиях могут принимать участие до 200 человек, а в угощении пловом до 150 человек. На двойной свадьбе могут присутствовать до 250 человек, а в угощении пловом до 300 человек.

Свадебный кортеж должен лимитироваться тремя легковыми автомобилями.

Соблюдение изложенных в документе требований будут контролировать депутаты, председатели сходов граждан махалли и инспекторы по профилактике органов внутренних дел.