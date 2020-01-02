Центральная Азия выбрана регионом 2020 года для туризма

CentralAsia (UZ) - Известный американо-австралийский путеводитель «Lonely Planet» выбрал Центральную Азию в качестве региона года в 2020 году для осуществления туристических поездок и активно рекомендует каждому путешественнику посетить Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, сообщает ИА «Дунё».

Об этом «Lonely Planet» отмечает в своем ежегодном рейтинге лучших мест для путешествий «Best in Travel» в 2020 году. Рейтинг разбит на четыре категории – 10 регионов, 10 стран, 10 городов и 10 самых выгодных с точки зрения бюджета предложений.

В категории регионов первое место занимает Центральная Азия. «Этот регион, когда-то ставший известным благодаря торговле и путешественникам, сегодня опять оказался в центре мирового внимания. Древние города, шумные базары и первозданные ландшафты Центральной Азии привлекают все больше посетителей, ищущих приключений на одном из самых легендарных в истории маршрутов путешествий», — отмечает «Lonely Planet».

По мнению экспертов издания, определение Центральной Азии в качестве главного региона 2020 года во многом стало результатом «скоростных реформ», проводимых в Узбекистане и направленных на фундаментальные преобразования всей туристической отрасли и определение данного сектора в качестве стратегического в национальной экономике. Введение безвизового режима в отношении граждан около 90 государств, беспрецедентное сближение с соседями, более двукратный рост количества иностранных туристов являются существенными активами не только Узбекистана, но и всего региона, подчеркивают представители издания.

Издательство обращает внимание на то, что в странах региона теперь есть либо безвизовый режим, либо доступны электронные визы для большинства граждан мира: «Огромные инвестиции в транспорт и инфраструктуру делают путешествие по современному Шелковому пути более доступным, чем когда-либо прежде».

«Откройте вновь для себя потерянную красоту Шелкового пути в Узбекистане. Покрытый мозаикой Регистан когда-то был средневековым центром и площадью торговли – перекресток в центре древнего Шелкового пути», - говорится в описании.

Как подчеркивается изданием, «от Александра Македонского до Чингисхана и Амира Темура история Центральной Азии переворачивает страницы на каждом шагу. Под прямым углом и с одним закрытым глазом легендарные караванные стоянки оазиса в Самарканде и Бухаре с их экзотическими линиями минаретов и медресе действительно, похоже, сняты с эпохи Марко Поло. Попробуйте шашлыков на местном рынке или побродите по древнему караван-сараю, и исторические романтики обнаружат, что прошлое и настоящее начинают слиться воедино в Центральной Азии».

Путеводитель также сообщает: «Если вы хотите исследовать архитектурные жемчужины Бухары или совершить конный поход по высокому Памиру, везде в Центральной Азии вас встретят с гостеприимством и предложат изысканную кухню, руку помощи или место для отдыха. Помимо узбекских городов Шелкового пути, массовый туризм еще не успел проникнуть в Центральную Азию, что придает каждому путешествию подлинное чувство открытия. Добавьте к этому внутреннее очарование забытого региона, медленно превращающегося в геополитическую опорную точку, и вы получите один из самых захватывающих скрытых уголков Азии».

В топ-десятке регионов мира, рекомендуемых «Lonely Planet» для посещения туристами в 2020 году, вслед за Центральной Азией также идут Марке (Италия, 2-ое место), Тохоку (Япония, 3-е), Мэн (США, 4-ое), Остров Лорд-Хау (Австралия, 5-ое), Гуйчжоу (Китай, 6-ое), Баия-де-Кадис (Испания, 7-ое), Северо-восток Аргентины (8-ое), Залив Кварнер (Хорватия, 9-ое), Бразильская Амазонка (10-ое).

Узбекистан впервые был включен в рейтинг «LonelyPlanet» в 2018 году и сразу занял второе место в Азии после корейского города Пусан в качестве места назначения для туристической поездки. В апрельском выпуске 2019 года «Lonely Planet» отметил, что «Узбекистан является обязательной страной посещения в 2019 году в Азии». Тогда издание назвало Узбекистан «колыбелью культуры на протяжении более двух тысячелетий», «самой большой страной в Центральной Азии и самой впечатляющей выставкой с точки зрения достопримечательностей». «Узбекистан – страна с пустынными цитаделями, украшенными мозаикой медресе и оживленными базарами, располагавшаяся в самом сердце Шелкового пути – супермагистрали мира», констатировало издание.

«Lonely Planet» – издание, специализирующееся на определении самых популярных в мире пунктов назначения для путешественников. Основано в 1972 году американскими и австралийскими путешественниками. Имеет штаб-квартиры в США, а также в Австралии и Великобритании. 200 авторов издания регулярно публикуют рейтинги самых востребованных туристических маршрутов во всем мире, тем самым влияя на решение потенциальных туристов. С момента основания распространены порядка 150 путеводителей «Lonely Planet».