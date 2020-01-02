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  2 января 2020
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Инфляция в Узбекистане в 2019 году превысила 15%
инфляция
инфляция

CentralAsia (UZ) -  Инфляция в Узбекистане в 2019 году составила 15,2%, говорится в отчете Государственного комитета по статистике.

В начале 2019 года председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов ожидал, что инфляция по итогам года не превысит 15%. «Думаю, что получится удержать уровень инфляции в диапазоне 13,5-15%», – сказал он. По итогам 2018 года показатель составил 14,3%.

Периоды пиковых значений ежемесячных прироста и снижения цен в течение 2019 года пришлись на август (прирост на 2,9 %) и июнь (снижение на 0,5 %).

В целом за 2019 год продовольственные товары стали дороже на 18,6 %. Непродовольственные товары в течение этого периода подорожали на 10,9 %, услуги – на 15,2 %.

Напомним, что Центральному банку с 1 января 2020 года поручено обеспечить поэтапный перевод механизмов денежно-кредитной политики на режим инфляционного таргетирования с установлением цели снижения инфляции до 10% в 2021 году и постоянной цели (таргет) по инфляции на уровне 5% в 2023 году.

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