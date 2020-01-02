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  2 января 2020
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Президент Туркменистана поздравил родителей первого ребёнка, родившегося в 2020 году

CentralAsia (TM) -  От имени Президента Гурбангулы Бердымухамедова 1 января вручены подарки и переданы поздравления, пожелания счастливой жизни родителям первого ребёнка, родившегося в Туркменистане в наступившем Новом, 2020 году.

Малыш, которого назвали именем Мекан, появился на свет в первые минуты нового года в Научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребёнка.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, состояние здоровья мамы и новорожденного – удовлетворительное. Мальчик родился весом 3 килограмма 610 грамм, рост – 52 сантиметра.

Счастливые родители – семья Аннаевых – выразили туркменскому лидеру признательность за заботу о подрастающем поколении.

Научно-клинический центр охраны здоровья матери и ребёнка был открыт при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова 20 июля 2015 года. Это крупнейшее медицинское учреждение объединяет основные направления науки и практики родовспоможения. Здесь также функционирует отделение раннего развития и ранней реабилитации – новое на общенациональном уровне направление в педиатрии.

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