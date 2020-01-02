Правительства Таджикистана и Афганистана подписали Соглашение о строительстве железной дороги

CentralAsia (TJ) - Правительства Таджикистана и Афганистана подписали 30 декабря 2019 года в Душанбе Соглашение о строительстве железной дороги Джалолиддини Балхи (Колхозобод)-Джайхун-Нижный Пяндж- Шерхан Бандар (Афганистан), передает Avesta.



Документ подписали министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода и глава управления железных дорог Афганистана Муҳаммад Ямо Шамс.

Подготовка указанного соглашения была начата в июле прошлого года согласно договоренности сторон, достигнутой в ходе заседания таджикско-афганской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

Минтранс отмечает стратегическое значение соглашения, которое создает основу для реализации проекта по строительству железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.

Также данное соглашение способствует реализации железнодорожного проекта Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран с перспективой выхода на морские порты Бандар Аббас, Чорбахор и Гавдарав.

Для финансирования ТЭО проекта по строительству железной дороги Джалолиддини Балхи-Джайхун-Нижний Пяндж-Шерхан Бандар проведены встречи с представителями Азиатского банк развития, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.