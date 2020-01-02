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  2 января 2020
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Землетрясение магнитудой 4 произошло в Восточном Казахстане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Землетрясение магнитудой 4,0 произошло сегодня в 7.51 в Восточно-Казахстанской области Казахстана.

О подземных толчках сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9.0 располагался в 510 км на север от Алматы на глубине 25 км. Координаты эпицентра землетрясения: 47,77° северной широты, 77,51° восточной долготы.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Землетрясение также было зафиксировано 1 января 2020 года, эпицентр которого был расположен на глубине 5 км в 578 км на юго-запад от Алматы на территории Китая. Магнитуда землетрясения составила 4,4.

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