В Сети опубликовали видео с беспорядками у посольства США в Багдаде

CentralAsia (CA) - В Сети появилось видео беспорядков у американского посольства в Багдаде, которые начались после авиаударов США по позициям шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». Его опубликовало иранское агентство YJC.

На опубликованных кадрах видно, что у территории посольства скопилась группа людей с флагами. Кроме того, в конце видео слышны удары. Все пространство находится в задымлении, передает РБК.

Беспорядки у американского посольства в Багдаде начались 31 декабря после авиаударов ВВС США по позициям шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». У посольства протестующие установили палатки и забросали здание бутылками воды и камнями. Позднее охрана дипмиссии применила против протестующих слезоточивый газ. По данным «Народных мобилизационных сил», из-за действий охраны пострадали не менее 62 человек.

1 января американское посольство в Багдаде приостановило консульскую работу и порекомендовало гражданам США не посещать Ирак. Президент Ирака Бахрам Салех призвал протестующих покинуть территорию посольства и отметил, что попытки атаки на дипмиссию являются нарушением международных соглашений.

США нанесли авиаудар по позициям группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим 30 декабря. Из-за атаки погибли не менее 25 человек, еще 55 получили травмы. По словам госсекретаря США Майка Помпео, действия США носили оборонительный характер. Ранее, 28 декабря, из-за атаки иракских ополченцев недалеко от города Киркук погиб американский военнослужащий.