Российские военные провели учение на военной базе в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - Российские военнослужащие провели комплексное учение по прикрытию объектов 201-й базы вооруженных сил РФ в Таджикистане с применением комплексов радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

Российские военные в ходе учения в Таджикистане отработали защиту жилой зоны, складов вооружения и позиций С-300 от средств воздушной разведки при помощи комплекса РЭБ "Поле-21".

Специалисты радиоэлектронной борьбы созданием помех нарушили каналы сбора информации средств наведения и разведки условного противника, использующих глобальные радионавигационные и спутниковые системы.

В ходе учения по созданию радиоэлектронного купола для прикрытия объектов российской базы также были задействованы средства РЭБ "Житель", "Лесочек" и "Силок", что позволило существенно повысить защиту в том числе от применения беспилотных летательных аппаратов.

В учении приняли участие более 500 человек, было задействовано свыше 100 единиц военной техники, сообщили в пресс-службе ЦВО.