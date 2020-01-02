Стоимость трудового патента для мигранта в Москве выросла на 7%

CentralAsia (TJ) - Патент на право работы иностранных граждан на территории Москвы в 2020 году подорожал на 7%, передает Интерфакс.

Соответствующая поправка была внесена Мосгордумой в налоговое законодательство столицы.

В 2020 году иностранные работники будут платить по 5350 рублей ($87) за патент в месяц вместо 5000 рублей ($81) в 2019 году.

В 2018 году стоимость документа составляла 4500 рублей ($73) .

Граждане Украины, Молдавии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана получают патенты для работы на территории Москвы с 2015 года.

По предварительной оценке департамента экономической политики и развития Москвы, поступления в бюджет в виде НДФЛ за патенты от иностранных граждан в 2019 году достигли 18 млрд рублей ($292 млн). К середине декабря документ получили 427 тыс. человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин убежден, что любой трудовой мигрант, приезжающий на работу в город, должен платить налоги.