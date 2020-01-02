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  2 января 2020
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Президент Таджикистана подписал закон об экстремизме
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) -  Сегодня, 2 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал несколько законов, сообщает "Ховар".

Среди них — законы Республики Таджикистан «О противодействии экстремизму», «О системе предупреждения и предотвращения правонарушений несовершеннолетних», «Об Ассоциации водопользователей», «О казначействе» и «О растениеводстве».

Подписанные законы направлены на развитие социально-экономических отраслей, предпринимательства, финансовой и налоговой систем, предотвращение преступности среди несовершеннолетних, противодействие коррупции, экстремизму и, в целом, на улучшение уровня и качества жизни народа страны, защиту прав и свобод человека.

Ранее, выступая перед парламентом, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил доработать антитеррористический закон, который был принят в 1999 году.

Рахмон призвал правоохранительные структуры страны представить новую редакцию закона "О борьбе с терроризмом" в связи с недавним нападением на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе.

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