[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Багдаде при ударе ВВС США убит главный военный стратег Ирана

CentralAsia (CA) -  Генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением "Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, убит в Ираке в результате авиаудара США, передает BBC.

Пентагон подтвердил, что Сулеймани был убит по приказу президента США.

Представитель американских властей сообщил агентству Рейтер, что ВВС США нанесли авиаудар по целям, связанным с Ираном.

По информации иракского телевидения, Сулеймани оказался в числе людей, погибших в результате удара в районе аэропорта Багдада.

Ранее сообщалось, что в районе аэропорта Багдада взорвались три ракеты. Местная полиция заявила, что в результате погиб один человек и еще девять получили ранения.

В иранском Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) также подтвердили смерть генерала, сообщив, что он погиб в результате удара с американских вертолетов.

Вскоре после появления сообщений о гибели генерала президент Дональд Трамп разместил на своей странице в "Твиттере" изображение американского флага, не сопроводив его никаким коментарием.

Касем Сулеймани был весьма значимой фигурой в иранском истеблишменте. Подразделение "Кудс", которое он возглавлял, подчиняется непосредственно верховному лидеру Ирана, аятолле Хаменеи.

Вслед за авиаударом мировые цены на нефть выросли на 4%.

Авиаудар по Сулеймани был нанесен спустя несколько дней после попытки протестующих в Багдаде взять штурмом американское посольство. В Вашингтоне заявили, что нападение на дипмиссию было совершено по распоряжению генерала Сулеймани.

По информации американских военных, Касем Сулеймани и его силы "Кудс" несут ответственность за гибель сотен американских военных, а также военнослужащих международной коалиции, и за ранения тысяч из них.

Как заявили в КСИР, вместе с Сулеймани был убит глава иракской шиитской группировки "Катаиб Хезболла" Абу Махди Мухандиз.

print
  • Центральная Азия выбрана регионом 2020 года для туризма
  • Сотни человек задержаны в Гонконге из-за новогодних протестов
  • В Германии в новогоднюю ночь дотла сгорело здание зоопарка, все животные погибли



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189