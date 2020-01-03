Президент Монголии во время новогодней речи сообщил о списании долгов по кредиту у пенсионеров

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии сообщил о списании долгов по кредиту пенсионерам во время своего новогоднего поздравления.

- Я рад объявить, что Совет национальной безопасности Монголии решил погасить кредиты всех пенсионеров с целью помочь им выбраться из долгов, - сказал Баттулга.

Юрист, бывший замминистр Юстиции, Б.Энхбаяр отметил, что у Совета национальной безопасности нет полномочий решать такие проблемы. Такие вопросы подотчетны парламенту.

В настоящее время более 380 тыс. пенсионеров в Монголии получают пенсии и более половины из них имеют кредиты.

Но с момента речи президента монгольское общество, некоторые экономисты, политики и эксперты критикуют это заявление является и считают популизмом предстоящих парламентских выборов в 2020 году.