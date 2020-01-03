В Монголии власти погасят кредиты пенсионеров на сумму почти $300 млн

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CentralAsia (MNG) - Президент Монголии сообщил о списании долгов по кредиту пенсионерам во время своего новогоднего поздравления.

- Я рад объявить, что Совет национальной безопасности Монголии решил погасить кредиты всех пенсионеров с целью помочь им выбраться из долгов, - сказал Баттулга.

Задолженность пенсионеров по кредитам составляет 815 млрд тугриков ($298,5 млн) и эта сумма подлежит погашению.

Во исполнение этого решения Центральный банк Монголии решил 2 января прекратить выдачу кредитов пенсионерам.