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  3 января 2020
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В Монголии власти погасят кредиты пенсионеров на сумму почти $300 млн
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии сообщил о списании долгов по кредиту пенсионерам во время своего новогоднего поздравления.

- Я рад объявить, что Совет национальной безопасности Монголии решил погасить кредиты всех пенсионеров с целью помочь им выбраться из долгов, - сказал Баттулга.

Задолженность пенсионеров по кредитам составляет 815 млрд тугриков ($298,5 млн) и эта сумма подлежит погашению.

Во исполнение этого решения Центральный банк Монголии решил 2 января прекратить выдачу кредитов пенсионерам.

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