В Монголии власти погасят кредиты пенсионеров на сумму почти $300 млн
CentralAsia (MNG) - Президент Монголии сообщил о списании долгов по кредиту пенсионерам во время своего новогоднего поздравления.
- Я рад объявить, что Совет национальной безопасности Монголии решил погасить кредиты всех пенсионеров с целью помочь им выбраться из долгов, - сказал Баттулга.
Задолженность пенсионеров по кредитам составляет 815 млрд тугриков ($298,5 млн) и эта сумма подлежит погашению.
Во исполнение этого решения Центральный банк Монголии решил 2 января прекратить выдачу кредитов пенсионерам.