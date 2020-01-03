Видео момента крушения самолета Bek Air под Алматы появилось в Сети
- Казахстан, происшествия
- 12:31, 03 января 2020
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CentralAsia (KZ) - В Сети опубликовано видео момента падения самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алматы.
Видео снято камерами наблюдения. Момент падения начинается с 07:23 минуты. (Время указано в верхнем правом углу).
27 декабря лайнер BEK AIR разбился во время вылета из аэропорта Алматы. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения самолёта погибли 12 человек, 49 пострадали.
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