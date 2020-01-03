С 1 января в Монголии граждане смогут бесплатно проходить 7 обследований на выявление онкологии

CentralAsia (MNG) - С 1 января 2020 года монголы смогут бесплатно пройти 7 обследований на выявление онкологических заболеваний. Законопроект о внесении изменений в Закон о здравоохранении и Закон о медицинском страховании был одобрен парламентом 17 октября 2019 года.

Поправки регулируют участие общественности в анализах и скрининге для раннего выявления различных видов рака бесплатно.

Лицам в возрасте 40 лет и старше и с вирусной инфекцией гепатита В и С и заболеваниями печени разрешается проходить ультразвуковое исследование, определение опухолевого маркера и биохимический тест один раз в год и проводить раннее выявление рака пищевода и желудка на ранней стадии.

Женщины в возрасте 30-60 лет будут проходить тесты на раннее выявление и анализ на рак шейки матки и рак молочной железы три раза в год, а мужчины и женщины в возрасте 50 лет и старше будут проходить скрининговые обследования рака легких один раз, а тесты на раннее выявление рака толстой кишки и прямой кишки - раз в два года.

Бесплатные тесты на рак будут стоить около 39,4 млрд тугриков ($14 млн) и поступят из государственного бюджета 2020 года.