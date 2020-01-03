В Калифорнии группа парней прикрываются монгольской бандой после вооруженного нападения, - общественность Монголии

CentralAsia (MNG) - Монголы недовольны тем, что их имена используют американские гангстеры. Дело в том, что шесть членов банды ‘Mongolian Boys’ были арестованы после стрельбы, которая произошла в ноябре на домашней вечеринке во Фресно, штат Калифорния. Тогда погибли четыре человека, сообщила полиция во вторник.

Подозреваемые, которые утверждали, что являются членами Монгольского общества парней (‘Mongolian Boys Society’), якобы штурмовали дом конкурирующей банды, известной как «Азиатские крипсы», и открыли огонь по около 40 человек, смотрящих футбольный матч 17 ноября.

Четыре человека были убиты и еще шесть получили ранения во время буйства на заднем дворе дома, где собралось 16 человек, согласно ABC30.

Власти опознали тех, кто был убит, как Коу Сюн, 38 лет, Сю Ли, 23 года, Фиа Ванг, 31 год, и Калаксан Тао, 40 лет.

Подозреваемые признались в ответных действиях против азиатских преступников, которые, по их мнению, были ответственны за убийство одного из своих членов, Рэнди Сюн, заявил во вторник начальник полиции Фресно Энди Холл. Один из подозреваемых, 25-летний Билли Сюн, не имеющий отношения к Рэнди Сюн, был арестован по подозрению в краже почты 17 декабря.

К 26 декабря полиция Фресно вручила 19 ордеров на обыск и изъяла два пистолета, использовавшихся при нападении, а также 46 тыс. долларов наличными, предположительно поступившие от продажи наркотиков.

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Энтони Монтес, 27 лет, Джованни Дельгадо, 19 лет, Пао Ванг, 19 лет, Порге Куе, 26 лет, и Джонни Сюн, 25 лет, также были арестованы, в то время как седьмой человек, которого звали Сиа Ванг, все еще находится в розыске.

По словам CNN, стрельба произошла в районе, описанном в 10 кварталах на юго-востоке Фресно, где проживают многие жители Латинской и Юго-Восточной Азии, в частности хмонг.

С тех пор полиция Фресно создала специальную группу азиатских банд и приготовилась к дальнейшему насилию в преддверии празднования Нового года в Хмонге, которое после ареста стало свидетелем всплеска посещаемости.

Хмонги никаким образом не относятся к монголам, утверждает общественность Монголии.

Хмонги — этническая группа родом из горных областей современных КНР, Вьетнама, Лаоса и Таиланда. Входят в группу народов мяо в южном Китае. Исторически хмонги жили в районе реки Хуанхэ, но гонения со стороны цинских властей стали причиной ряда восстаний в XVIII—XIX веках, подавление которых унесло жизни миллионов людей, и повлекли за собой массовую миграцию в южном направлении. По переписи 1990 года в КНР проживало 7,4 млн людей мяо-происхождения, из них 5,4 млн считали родным один из языков мяо, в том числе 2 млн. — хмонгский язык, точнее один из нескольких его диалектов. Кроме этого, 780 тыс. хмонгов живут во Вьетнаме (1999); 460 тыс. в Лаосе (7,4 % населения) и 151 тыс. в Таиланде.