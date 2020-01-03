Душанбе посетит представитель Госдепа США

CentralAsia (TJ) - Таджикистан посетит исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. Визит представителя Госдепа намечен на 6-7 января., сообщает пресс-служба Госдепа США.

В ходе поездки в Таджикистан Элис Уэллс обсудит с представителями правительства республики углубление сотрудничества в области региональной безопасности и расширение экономических связей.