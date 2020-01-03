Душанбе посетит представитель Госдепа США
- Таджикистан, политика
- 13:14, 03 января 2020
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CentralAsia (TJ) - Таджикистан посетит исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. Визит представителя Госдепа намечен на 6-7 января., сообщает пресс-служба Госдепа США.
В ходе поездки в Таджикистан Элис Уэллс обсудит с представителями правительства республики углубление сотрудничества в области региональной безопасности и расширение экономических связей.