Почетный член Французской Медицинской Академии будет баллотироваться на парламентских выборах Монголии

CentralAsia (MNG) - Знаменитый хирург Ж. Чинбурэн, возглавлявший Национальный онкологический центр (НОЦ), подал в отставку со своего поста 31 декабря 2019 года. Ж.Чинбурен намерен баллотироваться на парламентских выборах, которые состоятся в июне этого года, передают ряд СМИ.

Н. Эрдэнэхуу, профессор Монгольского национального университета медицинских наук, был назначен новым главой НОЦ.

В последнее время Н.Эрдэнэхуу работал над совместным проектом строительства Монголийско-японской учебной больницы; он имеет большой опыт в управлении больницей.

Президент Монголии Х. Баттулга наградил Ж.Чинбурэна званием заслуженного врача накануне Нового года.

В 2018 году, Генеральный директор Национального онкологического центра, врач, хирург Жигжидсүрэнгийн Чинбурэн стал почетным членом Французской Медицинской Академии в секции «Хирургия и хирургические специальности».

Французская Медицинская Академия (Académies nationales de Médecine) — является государственной структурой, объединяет все медицинские специальности. Академия основана в 1820 году королём Франции Людовиком XVIII.

Напомним, С 9 по 11 апреля 2018 года врачи-онкологи из Национального онкологического центра Монголии провели мастер-классы в Шымкенте. Тогда своим опытом в лечении злокачественных опухолей печени поделились хирурги-гепатологи Жигжидсүрэнгийн Чинбурэн и Мэнджаргалын Адилсайхан, заслуженный врач Монголии Рамишийн Асай и хирург – рентгенолог Пурэвбаатарын Бат-Ирээдуй.