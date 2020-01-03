Регистрация кандидатов в депутаты Маджлиси намояндагон Таджикистана стартует 15 января

CentralAsia (TJ) - Официальная регистрация кандидатов в депутаты Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана стартует 15 января.

Как сообщил «Авеста» руководитель аппарата Центральной комиссии по выборам и референдумам РТ Навруз Самадзода, 1 января начался процесс выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам.

«Кампания выдвижения кандидатов в депутаты Маджлиси намояндагон по одномандатным избирательным округам продлится до 15 января», – отметил Навруз Самадзода.

По его словам, в нижнюю палату парламента будут избираться по одному депутату из 41 зарегистрированных избирательных округов по одномандатным избирательным округам.

По одномандатным избирательным округам могут быть зарегистрированы самовыдвиженцы, граждане страны, и представители политических партий.

Ранее сообщалось, что выборы в Маджлиси намояндагон Таджикистана и местные маджлисы народных депутатов республики состоятся 1 марта 2020 года.

В Таджикистане официально зарегистрированы 7 политических партий: Народно-демократическая партия Таджикистана, Демократическая партия, Социалистическая партия, Аграрная партия, Партия экономических реформ, Коммунистическая партия и Социал-демократическая партия.

В действующем парламенте представлены представители шести политических партий – НДПТ, ДПТ, АПТ, СПТ, КПТ И ПЭРТ.