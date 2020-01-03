В Сурхандарьинской больнице из-за отсутствия света вентиляцию легких делают вручную (видео)

CentralAsia (UZ) - В больнице Ангорского района Сурхандарьинской области из-за частого отключения электроэнергии медсестры и родственники больных вынуждены самостоятельно сжимать приспособление для искусственного дыхания, чтобы подать пациентам кислород. Врачи районной больницы подтвердили «Озодлику» эту информацию, полученную от родственников пациентов.

По словам Эркина Гаппарова, младшего брата 46-летнего пациента Давлата Гаппарова, из-за отсутствия электричества в больнице Ангорского района жизни пациентов ежесекундно угрожает опасность.

– Мой брат не может самостоятельно дышать, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Каждую ночь в больнице начали отключать свет, прибор искусственного дыхания не работал. Из-за этого мой брат чуть не умер. Поэтому врачам больницы пришлось до утра самостоятельно сжимать приспособление для искусственного дыхания. Пока министр здравоохранения Алишер Шодмонов сидел в своем теплом доме, мой брат из-за материально-технических проблем в сфере медицины боролся со смертью в реанимационном отделении, – говорит собеседник.

Информацию о постоянном отключении электроэнергии в больнице Ангорского района «Озодлику» подтвердили и другие пациенты клиники.

​– Света нет, больничные палаты холодные. Мы еще хоть как-то терпим, но а вот тяжелобольным пациентам приходится очень трудно. Мы еще можем стерпеть отсутствие света в наших домах, пусть хотя больницы обеспечат электричеством!, ​– жалуется один из пациентов ангорской больницы.

Журналист «Озодлика» обратился за комментарием к руководству центральной больницы Ангорского района. Один из врачей больницы, попросивший не разглашать его имени, сообщил, что в настоящее время руководство пытается найти выход из этой трудной ситуации.

– Мы тоже мучаемся из-за отсутствия электричества. Движок есть, но его мощности не хватает. Поэтому нам приходится подавать кислород вручную. Слава богу, до сегодняшнего дня в нашей больнице не произошло ни одного несчастного случая, – сказал врач, добавив, что каждая больница должна быть обеспечена электрическим генератором большей мощности.