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  3 января 2020
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Элдор Шомуродов из Узбекистана, попав в список лучших бомбардиров 2019 года, обошел Месси

CentralAsia (UZ) -  Нападающий российского клуба "Ростов" и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов занял 11 место в списке лучших бомбардиров 2019 года, составленных Международной федерацией истории и статистики футбола (IFFHS).

Несмотря на то, что в составе клуба игрок не забивал в рамках международных турниров, за сборную ему удалось отличиться 13 раз. Шомуродов забил 13 голов за сборную в прошедшем году в рамках международных матчей.

Шомуродов забил 13 голов за сборную в прошедшем году в рамках международных матчей. С
Источник: https://upl.uz

Лучшим бомбардиром международных турниров стал португалец Криштиану Роналду, который забил 21 гол – 14 в сборной Португалии и 7 в "Ювентусе".

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