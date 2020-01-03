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  3 января 2020
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Монгольский актер сыграл в программе ОРТ про перевал Дятлова

CentralAsia (MNG) -  Заслуженный актер Монголии, Ё.Цогт исполнил роль старика Мансы в фильме ОРТ России про перевал Дятлова.

В прошлом году 60-летие гибели группы Дятлова вызвало новый мощный всплеск общественного интереса к теме. И ОРТ снял документальный фильм об этом.

Гибель тургруппы Дятлова — происшествие в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года (наиболее вероятно, в ночь на 2 февраля).

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе (единственный выживший участник похода, Юрий Юдин, сошёл с маршрута по болезни 28 января). По результатам официального расследования происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы журналистами и исследователями-энтузиастами было создано множество альтернативных версий причин происшествия, которые до настоящего времени продолжают привлекать внимание публики. Неудовлетворённость родственников погибших и общественности привела к проверке уголовного дела шестидесятилетней давности Генеральной прокуратурой России с целью уточнения причин гибели туристов.

В память о погибшей тургруппе расположенный неподалёку перевал получил название «перевал Дятлова», из-за чего в современных источниках происшествие часто ассоциируется с этим перевалом. В частности, в англоязычных публикациях оно известно как Dyatlov Pass Incident.

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