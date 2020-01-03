Услуги Cambridge Analytica могут быть использованы на президентских выборах в Монголии, - СМИ

CentralAsia (MNG) - Услуги Cambridge Analytica могут быть использованы на президентских выборах в Монголии.

Речь идет о 2017 году, когда нынешний президент Х. Баттулга победил на президентских выборах, сообщают СМИ.

В марте 2018 года британская политическая консалтинговая компания Cambridge Analytica незаконно собрала 87 миллионов персональных данных из Facebook и использовала их в избирательных кампаниях в разных странах мира, сообщались тогда в мировых СМИ.

Утверждается, что компания повлияла на итоги президентских выборов 2016 года в США. Netflix выпустил документальный фильм под названием «Большой взлом» в прошлом году.

Например, Бриттани Кайзер, бывший директор отдела развития бизнеса Cambridge Analytica , с 2014 по 2018 год начала обнародовать факты о том, как компания работала и какие страны повлияли на выборы.

Известног, что во внутренних электронных письмах компании упоминается, что она работала, чтобы повлиять на президентские выборы Монголии 2017 года.

Другими словами, некий монгольский кандидат искал доступ к услугам Cambridge Analytica. Имя Монголия было упомянуто несколько раз в представленных в настоящее время документах.

В частности, было рассказано, что сделано предложение монгольской стороне в электронном письме между руководствами Cambridge Analytica.