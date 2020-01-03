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  3 января 2020
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В Таджикистане запустили проект по стабилизации границы с Афганистаном

CentralAsia (TJ) -  Программный офис ОБСЕ в Душанбе начал проект "Стабилизация южной границы Таджикистана с Афганистаном", сообщила РИА Новости пресс-секретарь офиса Мунира Шоинбекова.

"Проект стоимостью в 3,3 миллиона евро будет реализован в течение 18 месяцев", -сказала она.

По словам Шоинбековой, проект направлен на повышение профессионального потенциала пограничных служб Таджикистана и Афганистана для более эффективного противодействия незаконной деятельности в приграничных районах.

"Также проект будет способствовать наращиванию потенциала комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) в реагировании на стихийные бедствия в приграничных регионах", - добавила Шоинбекова.

Она отметила, что бенефициары из комитета и пограничных служб будут проходить практическое обучение по оперативному планированию и поддержке полевых операций.

"Проект укрепит навыки сотрудников пограничных служб обеих стран, необходимые для реагирования на инциденты в сфере безопасности и эффективной защиты границы. Кроме того, будут частично отремонтированы учебные центры погранвойск Таджикистана в Халкаере и Лангаре (на юге страны) и будет капитально отремонтирован и введен в эксплуатацию учебный центр КЧС и ГО в Каратаге", - добавила пресс-секретарь.

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