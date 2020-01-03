[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сколько монголы тратят на Новогодний стол?

CentralAsia (MNG) -  Во время празднования Нового года монголы тратят деньги в основном на продукты питания.

Согласно последним статистическим данным, одна монгольская семья тратит в среднем 297 590 тугриков (около $109) на продукты питания в месяц. Однако, когда приближается празднование Нового года, расходы на еду на домохозяйство увеличились до 340 456 тугриков ($125).

Продажи некоторых продуктов питания, таких как пирожные, шампанское и мандарины, резко выросли в декабре.

Поскольку Новый год является одним из самых важных праздников для кочевых монголов, они считают, что большое количество еды и напитков символизирует процветающую жизнь в наступающем году.

print
  • В Узбекистане в первый день нового года родилось 1111 детей
  • Требуется редактор со знанием узбекского и русского языков
  • ЦИК Таджикистана определил размеры предвыборных агитационных плакатов



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189