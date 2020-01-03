Сколько монголы тратят на Новогодний стол?

CentralAsia (MNG) - Во время празднования Нового года монголы тратят деньги в основном на продукты питания.

Согласно последним статистическим данным, одна монгольская семья тратит в среднем 297 590 тугриков (около $109) на продукты питания в месяц. Однако, когда приближается празднование Нового года, расходы на еду на домохозяйство увеличились до 340 456 тугриков ($125).

Продажи некоторых продуктов питания, таких как пирожные, шампанское и мандарины, резко выросли в декабре.

Поскольку Новый год является одним из самых важных праздников для кочевых монголов, они считают, что большое количество еды и напитков символизирует процветающую жизнь в наступающем году.