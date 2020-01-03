Экономический рост Монголии превзошёл прогноз АБР, - премьер Монголии

CentralAsia (MNG) - Монгольская экономика выросла примерно на 7,3% в годовом исчислении в 2019 году по сравнению с 1,2 процента в 2016 году, заявил премьер-министр У. Хурэлсух в своем новогоднем послании.

«2019 год был великим годом для Монголии, поскольку он достиг прогресса во многих секторах. В частности, валовой внутренний продукт вырос примерно на 7,3 процента в годовом исчислении в 2019 году по сравнению с 1,2 процента в 2016 году. А количество домашних животных в стране впервые в истории превысило 70 миллионов в 2019 году », - отметил он.

Ранее Азиатский банк развития прогнозировал, что ВВП Монголии вырастет на 6,7 процента в 2019 году.

«Азиатский прогноз развития» - это ежегодное издание (доступно онлайн и в печатном виде), выпускаемое Азиатским банком развития (АБР). Оно предлагает экономический анализ и прогнозы, а также анализ проблем социального развития для большинства стран Азии. Оно публикуется каждый март / апрель с обновлением, опубликованным в сентябре, и краткими приложениями, опубликованными в июле и декабре.