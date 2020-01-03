Глава PAS Хади говорит, что у ислама нет такой клятвы, которую исполнил Наджиб по делу убитой монгольской модели Алтантуи

CentralAsia (MNG) - Глава Parti Islam SeMalaysia (PAS), который поддерживает тесные связи с лидерами Умно, сказал, что у Ислама нет клятвы, которую недавно исполнил бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, чтобы отрицать свою причастность к убийству монголки.

Президент PAS Абдул Хади Аванг цитирует в среду (1 января) новостной сайт «Свободная Малайзия сегодня» (FMT), в котором говорится, что в исламе есть только клятва «li'an», которой муж и его жена дают клятву в случаях подозрения прелюбодеяние там, где правовые доказательства отсутствуют.

Хади отвечал на вопрос члена аудитории, который хотел узнать о клятве Наджиба во время выступления в столице Сабаха во вторник, сообщает FMT.

По словам ади, влиятельного устаза (исламского клерикала) в его партии, в исламе нет никаких других законных присяг, хотя нет никаких ограничений в отношении тех, кто хочет дать какую-либо клятву, сообщает FMT.

«Но если у обвиняемого нет свидетелей, лучше молчать», - сказал он.

Наджиб 20 декабря дал клятву в мечети в Куала-Лумпуре, чтобы опровергнуть обвинение в том, что он отдал приказ убить монгольского гражданина Алтантуяа Шаариибуу. Обвинение было выдвинуто бывшим полицейским коммандосом Азила Хадри, который был осужден в 2009 году за убийство, в недавнем статутном заявлении (СД).

28-летняя Алтантуяа была застрелена, а позже ее тело взорвалось взрывчаткой в 2006 году.