Депутат Монголии спел государственный гимн, который позже стал хитом (видео)

CentralAsia (MNG) - Государственный гимн Монголии, спетый С.Жавхланом, профессиональным певцом и членом парламента, стал хитом среди людей после выпуска в День независимости (29 декабря)

Депутат С. Жавхлан был известен своим прозвищем «Принц народной песни», прежде чем стать депутатом. Его популярность помогла ему победить на парламентских выборах 2016 года.

Государственный гимн Монголии, известный до 1991 года как «Государственный гимн Монгольской Народной Республики», был создан в 1950 году с музыкой, написанной Б.Дамдинсурэном и Л.Мөрдоржем, и текстами, написанными Ц.Дамдинсурэном. Госуда́рственный гимн Монголии (монг. Монгол Улсын төрийн дуулал) является одним из главных официальных государственных символов Монголии, наряду с флагом и гербом.

В гимне поется:

«...Наша нерушимая независимая страна —

Святой очаг всех монголов,

Океан священных деяний предков

Да будет длиться вечно...»