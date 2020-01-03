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  3 января 2020
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Монголия вывела $74,9 млн из оффшорной зоны

CentralAsia (MNG) -  Количество денег, размещеных в оффшорной зоне высокопоставленными правительственными чиновниками Монголии, составляет около $87,9 млн. На сегодняшний день Монголия изъяла $74,9 млн из оффшорной зоны. Это почти 90%, которых обнаруженных в оффшорных зонах.

Между тем, расследование дела стоимостью 13,2 млн, связанного с одной компанией, продолжается.

Антикоррупионнное агентсво сказало, что если незаконные размещеные деньги или недвижимость в оффшорных зонах обнаружиться, будет идет расследование и угловное дело, пока эти капитали вернутся страну.

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