В Китае зафиксировано 44 случая заболевания пневмонией неизвестного происхождения

CentralAsia (CA) - Число заболевших пневмонией, происхождение которой пока неизвестно, увеличилось до 44 человек, сообщили в Комитете по делам здравоохранения китайского города Ухань. Причины и возбудителя неизвестной формы болезни китайские эпидемиологи установить пока не смогли, передает "Ъ".



«По состоянию на 8:00 3 января 2020 года вирусная пневмония невыясненной природы диагностирована у 44 пациентов, у 11 из них болезнь протекает в тяжелой форме, у остальных пациентов основные показатели состояния организма остаются стабильными»,— говорится в документе (цитата по ТАСС). Более 120 человек, которые контактировали с зараженными, находятся под наблюдением врачей.

Случаев передачи болезни от человека к человеку пока не выявлено. «Возбудитель и причина заболевания устанавливаются… Уже исключены грипп, птичий грипп, аденовирус и другие часто встречающиеся респираторные заболевания»,— добавляют в региональном минздраве.