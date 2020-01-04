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  4 января 2020
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В Ташкентской области восьмиклассник скончался от травм, полученных при взрыве

CentralAsia (UZ) -  Ученик 8-го класса скончался в результате полученных травм при взрыве петарды, передает Upl.uz.

Происшествие случилось 1 января 2020 года в Чиназе. Трое 20-летних юношей сделали самодельную петарду и выстрелили ею в школьника.

Кустарным способом было изготовлено взрывчатое вещество для петарды и заложено в кусок трубы. После чего юноши направили петарду в школьника и выстрелили. Школьник скончался в больнице. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 250 (незаконный оборот пиротехнических изделий, повлекший смерть человека).

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