Китайская Hytera поставила 6 тыс. бодикамер в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Китайская компания Hytera поставила в Узбекистан 6 тысяч бодикамер, сообщают местные СМИ.

В Узбекистане с 1 января 2020 года сотрудники дорожно-патрульной службы обязаны использовать бодикамеры при несении службы. Теперь согласно положению, водитель имеет право не предъявлять документы инспектору, не имеющему бодикамеру. Однако инспектор не обязан показывать видео с бодикамеры водителю.

В стране с 19 сентября в тестовом порядке с бодикамерами на службу отправились 50 сотрудников ГУВД столицы.