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  4 января 2020
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Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

CentralAsia (CA) -  Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) прекратила свое существование. Теперь подразделение будет называться Офисом генерального прокурора, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В ведомстве отметили, что ГПУ была «политизированной, разделенной на сферы влияния» и ориентированной на ведомственные войны».

Согласно данным социологических опросов Центра Разумкова, недоверие к прокуратуре высказали 70% украинцев. В заявлении прокуратуры отмечается, что в системе надзорного ведомства находились прокуроры, которые обслуживали интересы олигархов, политических сил, других влиятельных людей в украинском обществе или просто обогащались, используя прокурорские полномочия. В рамках изменений ведомство провело переаттестацию кадров, после чего из-за служебного несоответствия 55% прокуроров оставили службу в органах, передает РБК.

В июне 2019 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение генпрокурора Луценко, а также просил Раду уволить главу МИДа Павла Климкина.

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