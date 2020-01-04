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  4 января 2020
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Аттракцион стал причиной гибели женщины в Фергане (видео)

CentralAsia (UZ) -  В парке отдыха в Фергане в результате поломки аттракциона погибла женщина, сообщает Газета.uz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Поломка части железной конструкции, приводящей в движение популярный аттракцион "Бустер", стала причиной смерти 32-летней гражданки Узбекистана. Одна из деталей, которая должна быть прочно закреплена болтами, по неустановленной причине упала на голову девушки.

Пострадавшую с открытой черепно-мозговой травмой и переломом костей черепа доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.Что стало причиной поломки аттракциона, на данный момент не уточняется. Известно, что "Бустер" в парке отдыха был установлен в декабре 2019 года. По факту инцидента прокуратура Ферганы проводит доследственную проверку.

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