В Андижане на 15 суток арестовали блогера, освещавшего проблему хищения бюджетных средств

CentralAsia (UZ) - 30 декабря Андижанский областной суд по административным делам приговорил к 15 суткам административного ареста блогера Абдуфатто Нуритдинова, который под псевдонимом Отабек Нуритдинов освещал в Facebook’е социально-политические события в регионе. Блогер был признан виновным в мелком хулиганстве, клевете и оскорблении, передает Радио Озодлик.



Как сообщила прокуратура Асакинского района Андижанской области, Абдуфатто Нуритдинов признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 40 («Клевета»), 41(«Оскорбление») и 183 («Мелкое хулиганство») Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Согласно решению суда, по 40-й статье ему назначен штраф в размере 30 базовых расчетных величин (6.690.000 сумов или 700 долларов), по 41-й статье аналогичный штраф, по 183-й статье – арест на 15 суток.

Кроме того, за каждый день пребывания под стражей с Абдуфатто Нуритдинова будет взыскано по 33.450 сумов (в общей сложности 501.750 сумов или чуть более 52 долларов) на расходы, связанные с его содержанием под арестом.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Андижанской области, блогер Абдуфатто Нуритдинов был привлечен к административной ответственности после обращения в правоохранительные органы главы района, директора школы и начальника областного отдела народного образования.

«Хоким Асакинского района Эркинжон Якубов, директор районной школы №37 Мухайе Исакова и начальник Андижанского областного управления народного образования Фуркат Бузруков позвонили по телефону доверия МВД и попросили принять законные меры в отношении владельца аккаунта «Отабек Нуритдинов» в Facebook, который 4 августа, 7 октября и 18 октября распространил дискредитирующую, порочащую личность, состоящую из клеветы и вымысла информацию о них», – говорится в сообщении.

Также гражданин Б. Коххоров обратился в отдел внутренних дел Асакинского района и попросил принять законные меры в отношении блогера, который якобы оскорбил его нецензурными словами в общественном месте.

По словам источника «Озодлика», пожелавшего остаться неизвестным, Абдуфатто Нуритдинов в основном освещал в Facebook'е проблему, связанную с хищением бюджетных средств представителями администраций (хокимиятов) Андижанской области и Асакинского района.

Источник «Озодлика» говорит, что 30 декабря в 10:30 утра сотрудники ОВД Асакинского района обманным путем привезли блогера в районный финансовый отдел, обещая обсудить с ним вопрос о расходовании бюджетных средств.

– Блогер зашел в финансовый отдел и уже не вышел оттуда. Его мать Мутабар-опа начала беспокоиться за сына и до 20:30 нигде не могла найти его. Ближе к 9 часам вечера участковый инспектор позвонил в махаллинский комитет и попросил передать родственникам блогера, чтобы они забрали его машину, припаркованную возле финансового отдела, – говорит источник «Озодлика».

После этого мать блогера Абдуфатто Нуритдинова позвонила в ОВД Асакинского района, где женщине сообщили, что ее сына увезли в Андижанский областной суд по административным делам.