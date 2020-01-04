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  4 января 2020
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Депутат парламента Таджикистана назначена заместителем главы Хатлона

CentralAsia (TJ) -  Депутат парламента Фируза Шарифи 3 января была назначена заместителем председателя Хатлонской области Курбона Хакимзода, передает Азия-Плюс.

Курбон Хакимзода в пятницу во второй половине дня представил своего нового заместителя работникам администрации области и руководителям областных госучереждений.

Глава Хатлона в ходе представления Фирузы Шарифи отметил, что она назначена на этот пост с согласия президента Эмомали Рахмона.

Фируза Шарифи сменила на этой должности Махфират Хидирзода, которая перешла на работу в Центризбирком страны.

Фируза Шарифи с 2016 года до назначения являлась депутатом парламента от НДПТ. Ранее она работала начальником управления по делам молодежи, спорта и туризма Хатлонской области.

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