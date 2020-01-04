Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве иранского генерала Сулеймани

- Азия и мир, политика
- 12:28, 04 января 2020
- Просмотров: 232
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп отдал приказ об убийстве генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке 27 декабря. Как сообщает Bloomberg, на рождественские праздники команда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала.
Трамп поручил высокопоставленным помощникам начать разработку авиаудара по генералу. Среди них были советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео, который отменил поездку в страны СНГ, и вице-президент Майк Пенс.
Пентагон подтвердил, что Сулеймани был убит по приказу президента США
Источники Bloomberg поясняют, что до инцидента администрация Трампа обращалась ко Франции и другим союзникам с просьбой предостеречь Тегеран от убийства американских граждан.