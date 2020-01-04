В Таджикистане образован еще один банк

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CentralAsia (TJ) - Национальный банк Таджикистана (НБТ) сообщает об образовании еще одного банка на банковском рынке страны.

Решением Правления Нацбанка кредитной организации ОАО «Алиф Сармоя» выдана лицензия на осуществление банковских операций с национальной и иностранной валютой, передает Avesta.

Отмечается, что при выдаче лицензии председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода поручил главе ОАО «Алиф Бонк» Абдулло Курбонову расширить деятельность структуры путем открытия новых пунктов в регионах и расширения перечня банковских услуг.

Решением Правления НБТ, в связи с преобразованием микрокредитной организации «Алиф Сармоя» в ОАО «Алиф Банк», лицензия, выданная ОАО «Алиф Сармоя» считается недействительной.

Подчеркивается, что ОАО «Алиф Сармоя» выполнила все необходимые процедуры для преобразования в банк «Алиф Банк».